"Укрзализныця" откроет на Донбассе новые международные кассы
В 2018 году "Укрзализныця" откроет больше международных железнодорожных касс.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы правления ПАО Евгений Кравцов сообщил, чтов Twitter.
"Международных железнодорожных касс в 2018-м прибавится", – написал Кравцов.
"Начинаем с "Донецкой железной дороги". Вместо Донецка и Луганска откроем такие кассы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске, Рубежном и Лисичанске", – добавил и.о. главы правления.
Он отметил, что "Укрзализныця" на сегодняшний день дает возможность путешествовать в 7 стран Евросоюза.
Фото: twitter.com/Kravtsov_e
Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" получила право устанавливать тарифы на пользование грузовыми вагонами.
Также мы писали, что "Пассажир ААА". В "Укрзализнице" прекратили возврат билетов онлайн из-за перекупщиков.