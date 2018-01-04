В 2018 году "Укрзализныця" откроет больше международных железнодорожных касс.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы правления ПАО Евгений Кравцов сообщил, чтов Twitter.

"Международных железнодорожных касс в 2018-м прибавится", – написал Кравцов.

"Начинаем с "Донецкой железной дороги". Вместо Донецка и Луганска откроем такие кассы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске, Рубежном и Лисичанске", – добавил и.о. главы правления.

Он отметил, что "Укрзализныця" на сегодняшний день дает возможность путешествовать в 7 стран Евросоюза.

Фото: twitter.com/Kravtsov_e

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" получила право устанавливать тарифы на пользование грузовыми вагонами.

Также мы писали, что "Пассажир ААА". В "Укрзализнице" прекратили возврат билетов онлайн из-за перекупщиков.