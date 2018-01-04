В течение двух дней в Закарпатской области селяне блокировали дорогу местного значения Виноградов-Теково-Неветленфолу, требуя от властей организовать ее немедленный ремонт из-за ужасного состояния.

Благодаря этому в четверг чиновники завезли первые машины с гравием, начался ремонт дороги и "блокада" прекратилась, а люди - разошлись, сообщают корреспонденты Укринформа.

Первые грузовики с гравием прибыли в Сасово примерно к обеду, ямы начали засыпать, люди разблокируют дорогу.

3 января в селе Сасово Виноградовского района местные жители перекрыли дорогу из-за ее ужасного состояния. Требовали приезда на место районной власти и немедленного начала ремонтных работ. Под вечер первого дня протеста из области пообещали прислать на разбитую дорогу Виноградовщины грузовики с гравием, но люди держали блокаду, пока первые грузовики не появились на месте и дорогу не начали засыпать.

В пресс-службе Закарпатской ОГА сообщили журналистам о том, что в Сасово было направлено больше 10 машин с гравием для ремонтных работ.

Фото: ukrinform.ru

Как сообщала "Страна", на опасном участке одесской трассы, где нет отбойников и разметки, установили Владимира с крестом. Есть фото.

Напомним, что в Карпатах объявили высокую опасность схода лавин.