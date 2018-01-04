Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в своей резиденции на территории Киево-Печерской Лавры встретился с матерями и женами военнопленных, освобожденных в конце декабря 2017 года. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

На встрече также присутствовали освобожденные украинские военнослужащие и родственники тех, кто еще остается в плену.

Алексей Кириченко от имени всех своих сослуживцев, которые в данный момент проходят реабилитацию в госпитале, поблагодарил Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

"Это большая честь для меня быть здесь, - сказал Алексей. - Хочу поблагодарить от имени всех ребят за то, что Православная Церковь взяла на себя такую важную роль".

Он также попросил приложить все усилия, чтобы помочь освободить тех, кто остался в плену.

Поддержала просьбу Алексея и жена освобожденного военнослужащего Андрея Бессараба, которая от себя лично и от родственников других солдат выразила митрополиту Онуфрию сердечную признательность за оказанную помощь: "Хочу поблагодарить Вас от всего сердца, от всей души за освобождение ребят. За то, что Вы сделали большую работу, за то, что они сейчас свободны, за то, что мои дети могут обнять отца, за то, что я могу прижаться к своему мужу. Действительно, за это время мы стали все одной семьей, и у нас болит душа за тех матерей, тех жен, самих ребят, которые остались в плену".

На встречу также приехал "киборг" Тарас Колодий, который еще раз поблагодарил митрополита Онуфрия за свое освобождение, организованное год назад, а также за освобождение своих товарищей, и попросил УПЦ и впредь заниматься этим делом. Ведь, как подчеркнула, жена пленного, Маргарита Галушка, у родственников находящихся в плену солдат осталась надежда "только на нашу Церковь и Господа".

Напомним, что усилиями Украинской православной церкви 27 декабря 2017 года из плена были освобождены 73 украинских военнослужащих. Вечером того же дня Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в церемонии встречи украинских военнослужащих, освобожденных из плена, которая прошла в Харьковском аэропорту.

Как сообщала "Страна", ранее священники УПЦ сопроводили через линию разграничения 74 освобожденных украинца.

Мы писали, что в УПЦ рассказали, как долго шли к обмену пленными. "Наши слова в этих переговорах - это призыв к милосердию".

Также мы публиковали советы УПЦ, как правильно выходить из рождественского поста 6 января.