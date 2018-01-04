Заемщик и ключевой свидетель в деле о незаконном обогащении нардепа Евгения Дейдея ("Народный фронт"), Игорь Линчевский, подал иск в суд с требованием к депутату вернуть задолженность.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на Печерский райсуд Киева.

Иск подан 23 октября 2017 года, однако производство пока не открыто.

Фото: pravda.com.ua

Дейдея обвиняют в том, что он попытался скрыть покупку квартиры и двух авто за непонятно где взятые деньги. Для этого он оформил на жену Ингу Дейдей "кредит" у Игоря Линчевского, помощника своего однопартийца Дениса Дзензерского.

Линчевский родился в России, гражданин Украины и живет в Днепре. Работал замдиректора ООО "ИН-ВЕСТА" и коммерческим директором ООО "Дельта Бат". Член политической партии "Народный фронт", в которую также входит Дейдей. Об этом сообщает издание 368.media.

На допросе Линчевский заявил, что передавал сумму более 100 тыс. долларов без каких-либо расписок.

"Точную сумму не помню, то ли 110, то ли 118 (тысяч долларов), я уже не помню. Ну что-то за 100 там, грубо говоря. Эти деньги были частями привезены мне в Киев. Я никаких сумм из банка не снимал", – процитировало издание Линчевского.

Ранее "Страна" сообщала, что Дейдей отказался давать показания следствию по своему ранению.

Также раненый нардеп Дейдей эвакуирован на вертолете в Днепр.