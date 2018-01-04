В городе Дымер Киевской области 22-летняя мать издевалась над своей 9-месячной девочкой. Она била ребенка, почти не кормила и под Новый год решила отдать малышку в чужие руки.

Через три года, когда та подрастет, она намеревалась забрать ребенка, сообщает ТСН.

Опытный психолог и бывший специалист службы спасения детей Татьяна заметила на улице молодую маму с ребенком. Когда женщина развернула ребенка, то увидела, что у него синее лицо.

Когда на место прибыли медики, то 22-летняя мама призналась, что не один раз била дочку. Свои действия она объяснила проблемами с психикой. Похудевшего и обессиленного ребенка забрали в "Охматдет".

Видео: youtube.com/ТСН

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