Следствие по делу о гибели Ирины Ноздровской, которое ведут экс-следователи и адвокаты, которых нанял глава общественной организации "Движение борьбы с коррупцией" и политик Иван Лозовой, не связывает смерть правозащитницы с делом против Дмитрия Россошанского.

Об этом ВВС Украина рассказал адвокат Виталий Мацелюх, который ранее работал с Ноздровской по делу Россошанского.

"Рассматриваем версии, сразу заподозрили других лиц, поэтому по версии наших детективов, холдинга "Шериф", есть другие подозреваемые. Мы это сейчас прорабатываем", - отметил юрист.

В полиции Киевской области заявили, что версия об убийстве Ирины Ноздровской за ее участие в деле против Россошанского является одной из основных. О возможной мести родственников или друзей Дмитрия Россошанского ранее говорили и родные погибшей.

"Под вопросом, что это - месть Россошанских. Очень глупо так делать, ведь все подозрения сразу на них", - пояснил Виталий Мацелюх.

Он отметил, что независимое расследование рассматривает версию, "не связанную с Россошанскими вообще, но и не по политической деятельности".

Юрист рассказал, что "последние два года Ирина Ноздровская... жила только делом сестры".

Виталий Мацелюх добавил, что их версия "связана со сферой ее жизни", однако больше деталей раскрывать не стал.

По его словам, свою работу независимое расследование с правоохранителями пока не координирует: "Они не идут нам навстречу, а мы пока не открываем им наши карты".

Но юристы просят о доступе к результатам судебно-медицинской экспертизы: "Когда их получим... у нас уже есть план действий".

"Мы тихо работаем и хотим разобраться, в чем проблема и кто это сделал. И наказать этого человека", - рассказал Виталий Мацелюх.

Как сообщала "Страна", в статье "Дело жизни и смерти Ирины Ноздровской" мы рассказывали о том, как она добилась тюремного заключения для водителя, который насмерть сбил ее сестру.

Также мы писали, что родственники Ноздровской настояли на повторной экспертизе тела погибшей.