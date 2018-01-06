6 января у православных христиан наступает Рождественский Сочельник. Его также называют Святой вечер. Это заключительный день сорокадневного рождественского поста.

Что это за праздник - Святой Вечер

Название праздника говорит само за себя – считается, что в этот день в Вифлееме родился Иисус Христос. Он родился в пещере и был положен в ясли, куда кладут корм для животных. Первыми к нему явились пастухи, которым явился ангел и возвестил о приходе Спасителя.

Также к Христу с дарами шли волхвы с востока. Путь им указала яркая звезда. Волхвы принесли в дар золото, ладан и смирну. Эти подарки имели особый смысл: золото принесли в виде дани как царю, ладан как Богу, а смирну как смертному человеку, поскольку ею в те времена помазывали умерших.

Что можно и чего нельзя делать в Сочельник

В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения.

Рождество - это семейный праздник, который желательно провести в кругу самых близких людей.

В Святой вечер соблюдается строгий пост до появления на небе первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую звезду, явившуюся волхвам на небе после рождения Иисуса Христа. Только после этого можно начинать трапезу.

На стол ставятся постные праздничные блюда. В сочельник еще нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца, но блюда должны быть вкусными и разнообразными. По примете, блюд на столе должно быть 12.

Трапезу начинают с кутьи. Это сладкая каша из зерен пшеницы с медом, с добавлением мака, изюма и орехов.

Убирать со стола до наступления Рождества считается плохой приметой.

В этот день и на само Рождество принято ходить по домам и петь колядки – праздничные песни. Хозяева дома одаривают колядников деньгами или угощениями.

В Рождество не разрешается сквернословить и ссориться. Также нельзя отказывать человеку в помощи.

Также, как и во многие православные праздники, на Рождество нельзя заниматься работой, в частности, шить, стирать, убирать, работать по дому, идти на рыбалку или охоту. Этот день должен быть посвящен только богу.

Нельзя встречать Рождество в старой одежде. Одежда должна быть праздничной и не черного цвета.

В ночь перед Рождеством и в течение всех вплоть до Крещения 19 января в народе было принято гадать, однако сама церковь категорически не одобряет гаданий.

Добавим, что после Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

Открытки и поздравления на Сочельник

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нем,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

Вас поздравляю с Рождеством!

Пусть радость постучится в дом,

Пусть в нем поселится уют,

Ну а проблемы прочь уйдут!

Пусть вера сердце озаряет,

Любовь теплом вас согревает.

Пусть чудо в вашу жизнь придет,

С собою счастье принесет!

Я желаю в Рождество

Встретить чудо, волшебство.

Счастье пусть придет в твой дом,

Чтоб навек остаться в нем.

В день рождения Христа

Пожелаю всем добра.

Тепло в душе всегда храните,

Любовь как божий дар примите.

Пусть ангел рядом пребывает:

От бед, печали охраняет,

Несет в Ваш дом согласие,

Благополучие, счастье!

Стучится в окна Рождество,

Чтобы душе и сердцу пелось,

Тебе желаю я всего,

Что самому тебе хотелось.

Хочу здоровья пожелать,

И быть в душе порой беспечным,

И никогда не унывать,

Пусть счастье будет бесконечным!

Красивой сказкою с рождественских небес

Пусть спустятся к тебе твои мечты.

Желаю много истинных чудес,

Тепла, любви, душевной чистоты.

Пусть будет все на благо, на добро,

И сердце пусть не ведает печали.

Желаю, чтоб во всем тебе везло,

Чтоб Бог берег и люди привечали

Ангелы с небес спустились,

двери в сказку отворились.

Наступило Рождество!

И у власти колдовство!

И неведомая сила

Растворяет в душах зло.

В сердце радость затаилась!

Счастья, мира!

С Рождеством!