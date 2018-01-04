В Подольском суде Киева задерживают рассмотрение дел, поскольку там не хватает судей.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Роман Васильняк.

"Хотели судебную реформу? Получайте! По штату из 21 судьи в Подольском суде рассмотрение гражданских дел осуществляет только 3 судьи. Из этих 3 судей сейчас 2 в отпуске. То есть, по состоянию на сейчас есть только 1 судья на целый Подольский район!" - написал он и приложил фото ответа суда, в котором сообщается, что дело было передано на рассмотрение судье, но из-за нехватки судей дата рассмотрения неизвестна.

В комментариях пользователи отмечают, что похожая ситуация сложилась во многих украинских судах.

Фото: facebook.com/wasylnyak

Напомним, что ранее "Страна" писала, что в Украине с нового года ликвидированы сотни судов. Что это меняет и к чему приведет.

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