Украинский композитор Владимир Быстряков, вокруг которого разгорелся скандал после интервью про Донбасс, попал на "Миротворец".

Как сообщатся на сайте, внесли его за "публичную антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, публичную поддержку российской агрессии против Украины".

Владимир Быстряков. Фото: РИА Новости Украина

В качестве подтверждения опубликованы следующие высказывания пианиста:

"Я не знаю, вводил ли он (президент России Владимир Путин, - Прим.ред.) раньше войска в Донецк или Луганск, но на данное время на Донбассе нет российских войск. Это воюют люди, которые там живут. А на стороне ВСУ воюют "добровольцы" - канадцы, австралийцы, поляки и чехи… Кто хочешь воюют. Ну и что?".

"Сейчас идет засилие западенской культуры. Об этом предупреждал еще в 90-е годы Вячеслав Чорновил: что если мы не придем к федерализации, неминуемо развалится страна, потому что она состоит из очень разных кусков. Западенской культуры, культуры Юго-Востока. И их можно держать в едином государстве только путем толерантности, демократии, признания права всех людей на свободу языка, культуры, религии, самовыражения. Я сейчас публикую свои песни в Facebook и люди пишут: "О, какие песни замечательные! Почему мы их раньше не слышали?". Именно потому, что они написаны на русском языке. Нас вынуждали и вынуждают к внутренней эмиграции. Или говорят "Чемодан-вокзал-Россия!" Ну, известна эта старая песня, когда хотят избавиться от так называемых москалей, или "ваты", "сепаров", и сразу заживем - все нормально. Такое было в свое время в Зимбабве, когда они отказались от белых партнеров - в бизнесе, и сразу страна рухнула. Моментально. Началась дикая инфляция. То же самое, примерно, происходит и здесь".

Ранее Быстряков подписал письмо с просьбой не закрывать Российский центр в Киеве.

Также напомним про скандал, когда Быстряков рассказывал журналисту Гордону, кто начал войну на Донбассе.