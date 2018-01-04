Директор Николаевского международного аэропорта Михаил Галайко, который был задержан при попытке дать взятку губернатору Алексею Савченко, вышел на свободу под залог в 2,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает "Преступности.НЕТ" со ссылкой на источник в полиции.

Вечером 3 января в изолятор временного содержания пришли адвокаты, которые предъявили квитанцию об уплате полной суммы залога. Полиция отпустила задержанного из-под стражи.

При этом оперативники Управления защиты экономики ГУНП собираются проверить происхождение денег, которые внесли в качестве залога.

Напомним, что сумма взятки, которую директор аэропорта предлагал главе ОГА за продление контракта, который истек в конце декабря, также составляла 2,5 млн грн.

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