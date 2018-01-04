В ЮАР грузовик врезался в поезд
Не менее четырех человек погибли в результате столкновения пассажирского поезда и грузового автомобиля в ЮАР, еще около 40 получили травмы.
Об этом сообщил местный телеканал eNCA.
Cтало известно, что водитель грузовика не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны железнодорожного состава, следовавшего из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург. По свидетельствам очевидцев, некоторые вагоны сошли с рельсов и загорелись.
Фото: Twitter.com
На месте работают спасательные службы. Изначально сообщалось о ста пострадавших.
Shosholoza train derailed outside Kroonstad.@maroelamedia @afriforum @IanCameron23 @HantiO @crimeairnetwork pic.twitter.com/hsq4uuQuWC— Marius Müller (@Marius4060) 4 января 2018 г.
Ранее мы рассказывали о жутком ДТП в Кении, где погибли десятки людей.
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