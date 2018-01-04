Не менее четырех человек погибли в результате столкновения пассажирского поезда и грузового автомобиля в ЮАР, еще около 40 получили травмы.

Об этом сообщил местный телеканал eNCA.

Cтало известно, что водитель грузовика не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны железнодорожного состава, следовавшего из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург. По свидетельствам очевидцев, некоторые вагоны сошли с рельсов и загорелись.

Фото: Twitter.com

На месте работают спасательные службы. Изначально сообщалось о ста пострадавших.

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