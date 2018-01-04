В Днепре вчера вечером неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия во дворе частного дома, пострадали люди. Об этом сообщает полиция.

В Амур-Нижнеднепровском районе города во двор частного дома забежали неизвестные и начали стрелять.

В результате мужчины, находившиеся во дворе дома, получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в больницу.

В полиции добавили, что во время проведения следственных действий с места происшествия были изъяты гильзы от патронов травматического действия и другие вещественные доказательства. Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Днепре пьяный мужчина напал с ножом на банкомат, который не давал ему деньги.

Также на днях в Днепре у многоэтажки взорвали гранату.