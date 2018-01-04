Украинский полузащитник чешской "Славии" Руслан Ротань, который вскоре может пополнить киевское "Динамо", в пятый раз стал папой. Об этом сообщает издание Zbirna.

Накануне Нового года жена футболиста Кристина родила дочь, которую пара назвала Доминикой.

Теперь у капитана сборной Украины пятеро детей: три девочки и два мальчика (Ангелине - 11 лет, Богдану - 9, Захару - 7, Мирославе - 4).

Фото: zbirna.com

Напомним, что Соболь и Ротань в пражской Славии остались без тренера. Пражский клуб принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером Ярославом Шильгавы и его ассистентами из-за неудовлетворительных результатов.

В настоящее время Славия занимает второе место в чемпионате Чехии, отставая от лидирующей Виктории Пльзень на 14 очков.

А недавно сам Руслан Ротань получил тренерскую лицензию.