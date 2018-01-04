Мэр города Морето Од Пикар-Вольф разослала письма руководителям других городов округа Гренобль, в которых предлагает воздержаться от приветственных поцелуев и заменить их рукопожатиями.

Об этом сообщает "ВВС Украина".

В письме мэр объявила, что сама теперь будет избегать поцелуев на деловых встречах. Она призналась, что в течение многих месяцев опаздывала на совещания, чтобы не целоваться со своими 73 коллегами. По ее мнению, "la bise" (приветственный поцелуй - Прим.Ред.) - это еще одна форма дискриминации женщин, поскольку мужчины не целуются при встрече, если только они не близкие друзья.

Двукратный или трехкратный поцелуй в щеку - традиционное во Франции приветствия.

Предложение вызвало бурную общественную дискуссию.

Напомним, что во всех тюремных камерах во Франции установят стационарные телефоны. Так французские чиновники намерены улучшить показатели реабилитации и побороть контрабанду сотовых.

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