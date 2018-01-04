Ночью 4 января на одном из предприятий Киева сгорели три автомобиля марки Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В Оболонском районе на ул.Новоконстантиновская возник пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на территории одного из столичных предприятий горят три автомобиля марки Volkswagen", - говорится в сообщении.

Автомобили выгорели полностью. Люди не пострадали.

Правоохранители пока не выяснили, был ли это поджог.

Напомним, 28 декабря в историческом центре Киева сгорел салон красоты.

Спасатели установили, пожар произошел в подвальном помещении 6-этажного жилого дома. Во время тушения были эвакуированы люди.

Еще мы писали, что 13 декабря в Киевской области в автомобиле сгорел молодой мужчина.