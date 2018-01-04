Государственное бюро расследований направило письмо руководителю Конкурсной комиссии по избранию руководящих кадров "украинского ФБР" Роману Майданику с просьбой о начале проведения отбора на 17 высокопоставленных должностей в системе ГБР.

Об этом "Стране" рассказала первый заместитель директора Госбюро расследований Ольга Варченко.

По ее словам, речь идет о конкурсном отборе директоров семи территориальных управлений ГБР и десяти должностей центрального аппарата Бюро.

"Наши полномочия, как Госбюро - объявлять и проводить конкурс на рядовые должности. Функционал комиссии по началу отбора на руководящие должности - это компетенция внешней Конкурсной комиссии, которая избирала нас (директора ГБР и его заместителей - Прим. Ред.). Ее заседание запланировано на 15 января, ожидается, что этот вопрос будет рассматриваться", - отметила Варченко.

В частности, как указано на Facebook-странице Госбюро расследований, помимо теруправлений, конкурсный набор предлагается объявить на следующие вакансии центрального аппарата:

руководители 3 управлений (первого, второго и третьего) организации досудебного расследований;

начальники 4 структурных единиц оперативного подразделения - управления сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований, управления оперативного обеспечения и оперативно-технических мероприятий, управления оперативных разработок и управления информационно-аналитической разведки;

руководителя и двух главных специалистов управления внутреннего контроля.

Источник фото: facebook.com/dbr.gov.ua

В ГБР подчеркнули, что объявление конкурсного набора стало возможным после согласования правительством структуры и численности нового правоохранительного ведомства. Как писала "Страна", согласно ей в состав Бюро войдут 15 управлений, 4 самостоятельных отдела центрального аппарата и 7 территориальных управлений.

Напомним, что согласно профильному закону о Госбюро расследований, процессом отбора директоров территориальных органов, руководителей подразделений центрального аппарата, а также руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля ГБР занимается внешняя Конкурсная комиссия во главе с Романом Майдаником.