Президент Петр Порошенко подписал закон о противодействию домашнему насилию. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Он позволяет садить в тюрьму на два года домашних насильников, а также предусматривает право Нацполиции контролировать поведение обидчика, чтобы не допустить повторного насилия в семье.

Законом предусматривается внедрение комплексного подхода к борьбе с домашним насилием, дополнение существующих инструментов такой борьбы, введение новых терминов и других норм, направленных на улучшение защиты пострадавших от домашнего насилия.

В частности, документ предусматривает создание и функционирование Единого государственного реестра случаев домашнего насилия. Закон также направлен на согласование положений действующего законодательства Украины в сфере противодействия домашнему насилию и насилию в отношении женщин, а также адаптации его к европейским стандартам, обеспечивающих подготовку базы для ратификации Стамбульской конвенции.

Напомним, по данным МВД, в Украине больше половины украинских женщин страдают от физического насилия в семьях.

Также сегодня Порошенко подписал закон о принудительном взыскании алиментов.