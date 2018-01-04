Президент Петр Порошенко подписал новый закон, который ужесточает правила выплаты алиментов, из-за которого шоумен Антин Мухарский разделся догола перед зданием суда.

Об этом сообщает пресс-служба АП.

Ранее законопроект №7277 приняла Верховная Рада. По мнению его авторов (под документом подписалось более 40 нардепов, в том числе, Ирина Луценко, Олег Ляшко, Ирина Геращенко, Татьяна Бахтеева и др.), он "усовершенствует принудительное взыскание задолженности по уплате алиментов".

Данным законом предусматривается, что государственные исполнители теперь без решения суда, а по собственному усмотрению могут запрещать должникам выезд за границу, лишать их водительских прав, огнестрельного и травматического оружия, отправлять на исправительные работы или в тюрьму.

"Страна" уже подробно рассказывала, что меняют новые правила выбивания алиментов.

К тому же Минюст с 2018 года опубликует имена всех неплательщиков алиментов. Так Павел Петренко хочет помочь женщинам узнать, порядочный их избранник или нет.