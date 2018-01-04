Госпотребслужба в Николаеве проверит продавцов питьевой воды на разлив, после того, как в городе зафиксировали вспышку гепатита А.

Об этом сообщил зампредседателя Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи в Facebook.

Пробы питьевой воды были направлены на анализ в лабораторию, где проведут исследования на соответствие показателям. Продолжатся проверки и обследования пунктов продажи воды на соответствие нормам санитарного законодательства.

Также местная власть обещает принять меры профилактики заболеваемости гепатитом А во всех районах области.

Фото: facebook.com

Напомним, что большие подозрения в Николаеве вызывают киоски по продаже воды, где воду разливают со шланга в ваши бутылки - большинство больных рассказали, что покупают воду именно там.

Как сообщала "Страна", в ноябре 2017 года вспышка гепатита А была зафиксирована в харьковской области.