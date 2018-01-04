Министерство инфраструктуры Украины будет инициировать введение штрафов для водителей, которые мусорят на обочинах. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мусор разбрасывает не Укравтодор, не министр или премьер-министр, а преимущественно сами автомобилисты: окурки, бутылки, целые мешки. Убираем и будем инициировать высокие штрафы за такое безобразие и разгильдяйство", – написал министр.

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Напомним, с нового года украинцев обязали сортировать мусор.

Так, крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы в составе бытовых должны собираться отдельно от других видов. Кроме того, сжигание бытовых отходов разрешается только на энергетические цели с целью получения тепловой и/или электрической энергии.

Ранее мы сообщали, что в последний день старого года на Крещатике возле Пассажа взорвался мусорный контейнер.