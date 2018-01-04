Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заключенного Одесского СИЗО, который жестоко убил и расчленил сотрудницу изолятора Алену Порошенко в августе 2017-го.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство).

В августе 2017 года на территории Одесского СИЗО 39-летний заключенный, ранее судимый за умышленное убийство и разбой, жестоко убил сотрудницу Алену Порошенко.

Руководство изолятора привлекло заключенного к хозяйственным работам, а убитая инспектор должна была следить за их выполнением. Преступник заманил женщину на хоздвор, задушил, а чтобы избавиться от тела, разрубил его по частям, упаковал в мешки и бросил в контейнеры для мусора.

Сотрудники учреждения вскоре обнаружили тело женщины.

Ранее "Страна" рассказывала, какой была при жизни зверски убитая сотрудница одесского СИЗО Алена Порошенко.

Напомним, после зверского убийства Порошенко начальник Одесского СИЗО был снят с работы.