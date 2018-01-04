В Екатеринбурге в лесу нашли тело художественного руководителя театра "Явь" Федора Пономарева.

Об этом сообщили в местном управлении Следственного комитета, передают РИА Новости.

"Там криминала нет. Данных о том, что было совершено какое-либо преступление в отношении него, не имеется. Пока разбираемся", - заявил представитель СК.

По данным источника агентства, началась проверка по факту смерти Пономарева.

Фото: google.com.ua

36-летний худрук театра универсальной действительности "Явь" пропал 1 января. В тот день у него дома гостили друзья и родственники. Он ушел укладывать спать одного из своих четырех детей и исчез. Его тело поисковики нашли в лесу Чкаловского района неподалеку от Полевского тракта.



Как он ушел из дома, никто не заметил. По словам знакомых конфликтов в семье и проблем на работе у него не было.

Ранее Украину потрясло убийство правозащитницы Ноздровской, чье тело нашли в реке под Киевом. Сейчас ее адвокат подключил к расследованию частных детективов.

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