Ученые нашли на одной из древних мумий в Египте список покупок. Об этом пишет Egypttoday.

Новая техника сканирования мумий позволяет ученым читать записи на папирусах, который использовался в древнем Египте для мумификации. На одном из таких материалов и был найден список покупок.

Находка кажется незначительной, но на самом деле она содержит много новой информации для историков. До сих пор читать такие надписи, не разрушая древние артефакты, было невозможно.

Во времена фараонов простые люди не выбрасывали старые папирусы с записями о налогах и покупки, а использовали этот материал для обертывания мумий.

Благодаря новым технологиям, эти надписи теперь можно прочитать с помощью сканирования и специального света, не повреждая саму мумию.

Напомним, недавно в Египте раскопали древний саркофаг эпохи эллинов, мумия хорошо сохранилась.

А в Китае строители наткнулись на две мумии в хрустальных гробах времен династии Мин.