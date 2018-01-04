Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в четверг и торгуются близко к максимальным отметкам за три года.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 выросла на 0,30 доллара (0,44%) - до 68,14 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,49 доллара (0,8%) - до 62,12 доллара за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,27 доллара (1,91%) - до 67,84 доллара за баррель, стоимость WTI поднялась на 1,26 доллара (2,09%) - до 61,63 доллара за баррель.

Сообщается, что обе марки завершили торги в среду на рекордных отметках с декабря 2014 года.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5 млн баррелей.

Напомним, по состоянию на 29 декабря, цена на нефть завершила год на максимальной с 2015 года отметке.

Также мы писали, что 3 января цена на нефть поднялась почти на доллар из-за массовых протестов в Иране.