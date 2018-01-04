В Харькове правоохранители считали взятку прямо на асфальте, разложив купюры на дороге. Об этом в Facebook сообщил адвокат Юрий Иващенко, обнародовавший фотографию процедуры.

"ГПУ рапортует о поимке очередного взяточника. В принципе дело хорошее, если это так на самом деле. А вот зачем раскладывать деньги посреди улицы .....на асфальте? Это по идее должно подчеркнуть личность взяточника или тупость лица проводящего следственное действие. Ветер резкий вам в помощь с ливнем!!! Все купюры не словите!!!!" - написал адвокат.

Фото: facebook.com

По данным ГПУ, на взятке в 250 тысяч гривен разоблачили и задержали главного госинспектора управления аудита фискальной службы Украины в Харьковской области. Он требовал взятку от директора предприятия внешнеэкономической деятельности за уменьшение размера начисления штрафных санкций по результатам проведения плановой проверки предприятия.

Напомним, что ранее в Киеве со спецназом СБУ брали взяточников. Примечательно что во время задержания на взятке двух адвокатов, которые как сообщает ГПУ, требовали мзду для Луценко лично, у следователей ветер унес протоколы и им пришлось ловить процессуальные документы, рискуя жизнью, под колесами проезжающих на большой скорости по бульвару Леси Украинки автомобилей.

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