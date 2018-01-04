В социальных сетях начали комментировать новые правила дорожного движения, которые ограничивают скорость автомобилей.

По изменениям ПДД, которые вступили в силу с 1 января, в населенных пунктах максимальная скорость для автомобилей теперь составляет 50 км/ч вместо 60-ти - с лагом дозволенного превышения в 20 километров, который хотят сократить до десяти.

Скорость начали ограничивать после страшной аварии в Харькове в октябре 2017 года, при которой погибло шесть человек.

Критики сразу отметили, что новые правила вряд ли помогут избежать подобных трагедий - мажорка Елена Зайцева на своем "Лексусе" неслась со скоростью 100 км/ч, что было запрещено правилами уже тогда.

Сторонники этой реформы говорили, что она позволит в целом снизить аварийность в стране. Впрочем, начало нового года уже "порадовало" таким количеством аварий, что видно и без экспертиз - никто "ездить по-новому" не собирается. По крайней мере пока.

Тем не менее, 1 января, когда "закон третьей передачи" вступил в силу, многие опробовали новый скоростной режим на себе и поделились впечатлениями в соцсетях.

"А вам так важны эти 10 км/ч разницы?"

Много лидеров мнений поддержали инициативу Авакова.

Журналист Евгений Приходько объясняет, что лишние 10 км не так уж важны.

"Очень удивляет дискуссия и споры об изменении скорости в населенных пунктах в Украине. Теперь вместо 60 км/ч - 50 км/ч. Удивляют даже не аргументы сторон, а само ее существование. Сторонники 60, неужели вам так важны эти 10 км/ч разницы? Странное чувство, когда читаю все эти ветки и споры. В Польше, например, ограничения 50 км/ч, но превысив в два раза - лишение прав на 3 месяца и это #зае**сь . Вне населенных лишь штраф. Потому что нарушать тоже нужно с умом, а в городах и селах каждая 10-ка на спидометре уже чья-то рука, нога и жизнь".

Политический эксперт Денис Гороховский тоже критикует негативную реакцию "лихачей":

"Читаю разные посты и комменты под ними о 50км/ч. В 99% случаев аргументация несогласных сводить к "богатые будут нарушать, а нас за эти же нарушения будут штрафовать". Людям реально пофиг безопасность на дороге, их возмущает, что им нарушать запретили".

Радиоведущая Соня Сотник радуется новым ПДД: "Очень кайфово ездить 50 км в час. Успеваешь улыбнуться единомышленникам. Новая каста на дорогах - пятидесятники третьего дня".

Народный депутат Борислав Береза видит изменения к лучшему: "После того, как скоростной режим в городе снизили до 50 км/ч, а штрафы подняли до 3400 гривен, то можно сказать, что второе очень помогло исполнять первое. Неадекваты есть, но теперь они попадаются реже. За два дня я таких почти не видел. Может кто-то еще не знает об изменениях и по привычке лихачит. В любом случае можно признать, что большинство водителей в Киеве стали законопослушными. Вот что 3400 животворящие делают.

Теперь еще бы узаконить ломание рук за вождение в пьяном виде... Но ЕС это не поддержит и осудит. А зря. В наших условиях это было бы действенным методом. Но мы же движемся к европейским стандартам, значит будем просто эволюционировать и меняться. Это, конечно, не быстрый путь, но тоже действннный. Все по теории Дарвина - изменяйся или исчезни, как вид".

На странице представительства ЕС в Украине поддержали ограничение:

"Безопасность на дорогах регулировано снижением максимальной скорости движения автомобилей в населенных пунктах с 60 км / ч до 50 км / ч.

Снижение скорости всего на 10 км в час позволит уменьшить уровень смертности при столкновении автомобиля с пешеходом с 82% до 20%. Такая скорость рекомендована Всемирной организацией здравоохранения по результатам исследования реакции человека в экстремальных ситуациях".

Автоэксперт Анатолий Бурбеза шутит над критиками реформы:"Что это за вой на болотах, Бэрримор? Все ездили по городу 60 км/ч, а теперь будут 50 км/ч, Сээээр..." (с)"

"Будем ездить со скоростью потока. Так безопаснее"

Сеть разделилась: многие считают, что ограничение скорости работать не будет.

Журналист Денис Попович рассказывает, почему все будут ездить, как и ездили:

"Во время общения с умными людьми на тему скоростных ограничений в других ветках, ко своему стыду понял, что х**ово изучил матчасть. Кабмин всего лишь понизил скоростную планку в городах, а наказания не ввел, т.к. для этого нужны изменения в КоАП. А поскольку наказания нет и все ездят по-старому, то и мы будем ездить со скоростью потока. Так безопаснее".

Политтехнолог Дмитрий Раимов также говорит о том, что наказать за превышение не смогут, поэтому ничего не поменяется:

"Строгость законов в Украине компенсируется необязательностью их исполнения. В городе ограничение скорости 50 км/час. Но камер фиксации нет ни на улицах, ни даже у полицейских. Нарушил, и полицейский уговаривает тебя сознаться, что ты нарушил.

Украина. Ты прекрасна, правда, лучше тебя страны нет. Чтоб полицейский тебя умолял признаться, что ты нарушил".

Александр Чумак, президент "Ассоциации частных работодателей", не понимает, почему фанаты снижения скорости раньше не ездили медленно:

"А скажите мне мои дорогие друзья-водители, радующиеся 50 км/час. А что вам раньше мешало ездить 50?"

Министр финансов Александр Данилюк считает, что кто нарушал правила, те и дальше будут их нарушать:

"За две праздничных недели в Киеве зафиксировано три ДТП с участием пьяных судей. В одном погиб человек. Расскажите им о 50 км / ч и alcohol zero tolerance".

Блогер Макс Бужанский предлагает другие, на его взгляд - более действенные меры по обеспечению безопасности на дорогах:

"Не знаю, насколько ограничения скорости до 50 км/ч могут повлиять на безопасность движения. Но знаю другое. За пьянку за рулем нужно лишать прав сразу и навсегда. Не можешь быть вменяемым и адекватно воспринимать элементарные вещи, ходи пешком. Никакого "второго раза через три года".

"Большинство продолжают летать"

Реакция простых водителей на нововведение самая разная - кто-то шутит, кто-то возмущается.

"Сегодня я добросовестно выполняла правила. Господи... Какой идиот это придумал: 50 км / ч это не ехать, это ползти... Интересно, у господ из ВР вообще-то объем двигателя от 2, а то и 5 л, как они будут соблюдать?", - пишет Оксана Бабко.

Пользователь Виталий Цой пишет о том, что новые правила не улучшат безопасность на дорогах:

"Реальная "вечерняя" скорость крайнего левого на проспектах в Киеве. Шлём лучи добра авторам закона про 50 км/час. Тотальное ограничение скорости - сомнительная мера. Достаточно просто увеличить штрафы раз в 50 за переход дороги в неположенном месте, не включённый поворотник, и развороты через двойную. Как говорится - скорость ещё никого не убила. Гораздо опасней - резкая остановка".

Оксана Милчарек: "Интересно только, чем фиксировать будут превышение... Особенно для водителей на иностранных номерах".

Юрий Терещук жалуется, что соблюдать правила тяжело: "Пытаюсь ездить по городу 50 км/ч. Тяжело, нудно, укачивает. Похоже, что другие про эту норму не знают".



Артем Шинкаренко также возмущается ограничением: "Сегодня ехал на трешу. Ради хохмы снизил скорость до 50 км/ч . Такое ощущение что остановился! Идиотизм! 40 км/ч надо ехать с аварийной сигнализацией в правом ряду, а 50 км/ч - гордо в левом рассекаешь на 4 передаче с 1,5к оборотов ну или на 3 передаче совсем с надрывцом!"

Рашад Тагиев: "Ощущение от 50 км/час: - даже мухи не обидишь".

Олег Берестовой: "Езжу в течении дня на круизконтроле 50 км/ч . Ощущения неоднозначные , особенно на трёхполосный проспектах. Замечаю ещё несколько единомышленников.

Подавляющее большинство продолжают летать. Посмотрим, как дальше будет . Желаю всем по Новым ПДД ни одного штрафа".

Леонард Григорьев: "Штраф больше чем минимальная зп. Скажите, вот вы вносите ряд изменений в правила которые писались не вами — а кровью! Есть скорость потока, и есть интенсивность трафика, а есть еще как бы целые системы управления светофорами которые рассчитаны на определенный режим и высчитан он опять же не с воздуха...

Теперь о том что вы же сами и нарушаете! Сколько вы сами же ездите 50 км/час! Или может без сопровождения??? Или ваш водитель за вашими детьми/внуками не летит 150 км/час по Новообуховской?? Или через села Винницкой области, которую вы вылизали новыми дорогами???

Вы говорите это сохранит жизнь пешеходу??? Простите, но пока мы все! Пешеходы каждый день в той или иной мере не начнем соблюдать основные предосторожности на дорогах, а не только водитель, вот тогда и начнется сокращение ДТП! А вы раз такие умные товарищи правительство, то достройте в Киеве мост, сделайте парковки в центре, сделайте нормальную инфраструктуру, а вот потом можете и штрафы поднимать аргументированно!"