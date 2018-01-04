Зарплата министра иностранных дел Павла Климкина в декабре составила 70,4 тыс. гривен. Об этом сообщили в МИДе на запрос "Украинских новостей".

При этом большую часть средств составила "материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов" - 49 142,94 гривны.

Вторая по значимости статья - командировочные, 29 936,76 гривны,

Еще в эту сумму входят должностной оклад - 9 600 гривны, надбавка за выслугу лет - 4 800 гривны, надбавка за работу государственным экспертом по вопросам тайн - 1 920 гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 1 920 гривен, надбавка за интенсивность труда - 9 600 гривен, премия за октябрь - 3 047,62 гривны, премия за декабрь - 9 600 гривен.

Зарплата заместителей министра Елены Зеркаль составила 56 208,38 гривны, Сергея Кислицы - 68 426,38 гривны, Василия Боднаря - 67 804,55 и госсекретаря Андрея Зайца - 113 532,32 гривны.

Напомним, что НАПК нашло нарушения в декларациях вице-премьера Климпуш-Цинцадзе и главы МИД Климкина.

Также мы писали, что жена Климкина получила доход в 4 раза больше супруга-министра.