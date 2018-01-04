На обувном производстве в поселке Чернореченский (Искитимский район Новосибирской области России) утром 4 января примерно в 5 часов по московскому времени начался пожар, в результате которого погибли 10 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Внутри здания оказались десять рабочих, граждан Китая: они пытались потушить пламя своими силами, но задохнулись угарным газом.

В оперативном штабе сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание, а рабочие не были проинструктированы и не знали правил безопасности.

В СКР по Новосибирской области возбудили дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности). Пожар ликвидировали 84 спасателя и 24 единицы техники, но их работа осложнялась сильным токсичным дымом.

Напомним, 29 декабря на масштабном пожаре в Нью-Йорке погибли 12 человек.

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