2 января был определен состав судейской коллегии, которая будет рассматривать по сути уголовное производство об убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины. Об этом "Стране" рассказала пресс-секретарь Шевченковского райсуда Киева Ольга Пивень.

По ее словам, дата судебного заседания еще не определена. В то же время, система автоматического распределения сумела отобрать из дюжины служителей Фемиды Шевченковского суда тройку судей по громкому делу. Им предстоит оценить доводы прокуратуры Киева, которая обвиняет в убийстве Бузины выходцев из националистических организаций столицы - Андрея Медведько и Дениса Полищука.

"Председательствующим по делу определен судья Евгений Сидоров", - заявили "Стране" в Шевченковском дворце правосудия.

Об этом служителе Фемиды известно, что он начинал свою карьеру в органах военной прокуратуры, где с 2001 по 2009 годы занимал должность старшего следователя по особо важным делам "военки" Центрального региона Украины. После этого Сидоров надел мантию судьи.

Евгений Сидоров, источник фото: sud.ua

Отдельные СМИ писали, что отправлять правосудие он начинал в Кировском райсуде Донецка, откуда транзитом через военный местный суд Хмельницкого гарнизона перебрался в Киев. В декабре 2010 году Сидорова назначили на пятилетний срок судьей в Шевченковский райсуд столицы.

По информации адвоката активистов Романа Маселко, в период событий Евромайдана этот судья выносил решения по делам в отношении участников акций протеста. В частности, это касалось историй с лишением водительских прав активистов, которые принимали участие в автопробеге к резиденции "Межигорье" Виктора Януковича в декабре 2013 года.

После смены власти в феврале 2014 года Евгений Сидоров более трех лет находился в подвешенном состоянии - пятилетний срок его полномочий истек вскоре после событий Евромайдана. Невзирая на претензии активистов Майдана, в марте 2015 года Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала его к назначению судьей Шевченковского райсуда на бессрочной основе. После этого более двух лет его дело лежало без движения, а сам судья был не полномочен отправлять правосудие.

7 ноября 2017 года Высший совет правосудия одобрил представление ВККСУ на Сидорова. В результате чего буквально перед наступлением 2018 года он был назначен указом президента Петра Порошенко судьей Шевченковского райсуда на бессрочной основе. Чтобы через три дня после этого быть отобранным системой автораспределения председательствующим по делу об убийстве Олеся Бузины.

Согласно данным портала "Судебная власть", определены и судьи, которые вместе с Сидоровым будут выносить вердикт в запутанном деле о расстреле оппозиционного журналиста Бузины. Участниками коллегии система автораспределения отобрала Олега Линника и Татьяну Левицкую.

О последней известно, что наряду с Сидоровым с сентября 2014 года она была неполномочной отправлять правосудие ввиду истечения пятилетнего срока ее назначения судьей Шевченковского райсуда. Более трех лет она ждала разрешения своей судьбы от властей.

29 декабря 2017 года Левицкая также была назначена служителем Фемиды бессрочно указом президента Петра Порошенко.

Наконец, третьим участником коллегии судей по обвинения националистов Медведько и Полищука выбран Олег Линник. Этот выходец из органов налоговой милиции начинал свою карьеру судьи в Марьинском райсуде Донецкой области. Откуда впоследствии был переведен в столицу.

Олег Линник стал известен после вынесения решения по делу о гибели журналиста Веремия. Теперь ему выпало отправлять правосудие в другой трагической истории об убийстве представителя СМИ, источник фото: ukrinform.com

В конце прошлого года Линник оказался в эпицентре скандала после того, как вынес мягкий приговор Юрию Крысину - организатору банд "титушек", нападавших на активистов Майдана в начале 2014 года.

Линник приговорил Крысина к условному сроку - признал виновным в хулиганстве при смягчающих обстоятельствах, и дал ему 4 года с испытательным сроком в два года. Как писала "Страна", изначально следствие квалифицировало действия Крысина в трагической смерти Веремия как соучастие в убийстве.

Комментируя свой вердикт Олег Линник заявил, что считает приговор Юрию Крысину правильным и полностью законным. Он полагает, что хотя прокуратура и настаивала для наказании Крысина на шесть лет лишения свободы, но материалы уголовного производства и его квалификация не позволяли говорить об обоснованности такого требования.

Ранее "Страна" писала, что в конце ноября 2017 года прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу о расстреле Олеся Бузины. Националисты Полищук и Медведько обвиняются в совершении умышленного убийства журналиста (ч.2 ст.115 УК Украины) и незаконном обращении с оружием (ч.1 ст. 263 УК Украины). Подозреваемые настаивают на своей невиновности, их адвокаты анонсировали что будут ходатайствовать о рассмотрении громкого дела судом присяжных.

Также мы писали, что 28 ноября Шевченковский райсуд Киева не смог сформировать судейскую коллегию по делу об убийстве Бузины. После этого производство было направлено для определения подсудности в Апелляционный суд столицы, который постановил вернуть его в Шевченковский суд.