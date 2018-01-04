Утром 4 января в Киеве на Лесном массиве автобус сбил пожилую женщину.

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

На улице Милютенко маршрутный автобус № 63 наехал на женщину, на пешеходном переходе. Пострадавшая оставалась в сознании и была срочно госпитализирована.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, что смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло около 19:10 на Гостомельський трассе, примерно в 2 км от Киева вечером 3 января. В выехавшем на встречку Hyundai погибла женщина.

Как сообщала "Страна", полиция начала расследование аварии, которая произошла поздно вечером 2 января при участии пьяного судьи из Белой Церкви.

Правоохранители установили, что столкнулись Ford Mustang, который двигался в направлении трассы Киев – Чоп, и Renault Duster, который ехал в направлении села Белогородка Киевской области. Обе машины оказались в кювете.