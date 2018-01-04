Президент США Дональд Трамп прекрасно осведомлен о механизме работы "ядерной кнопки". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя известный твит президента.

"Президент очень хорошо знает, как работает этот процесс и какие возможности у США. Я могу сказать, что они более значительнее, чем у Северной Кореи", - сказала она журналистам.

Трамп написал в Твиттере, что его ядерная кнопка больше, мощнее и она работает.

"Северокорейский лидер Ким Чен Ын недавно заявил, что "ядерная кнопка находится на его рабочем столе все время. Не мог бы кто-нибудь из представителей его истощенного и голодающего режима, пожалуйста, проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает!", - написал он.

Как сообщала "Страна", лидер КНДР в ходе новогоднего обращения предупредил США, что у его государства отныне есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории.

Напомним, что Китай построит технопарк за $2,1 млрд для разработки искусственного интеллекта.