В Белом Доме планируют отменить правила, позволяющие легально работать супругам тех иммигрантов, которые, в свою очередь, уже имеют официальное разрешение на работу в США. Об этом сообщает CNN.

"Это может осложнить развитие высоких технологий в США", - говорится в опубликованном сообщении.

С 2015 года, муж, или жена держателя американской визы H-1B, которые ожидают получения Green Card, имели право на работу по визе Н-4. Это право было введено во времена администрации Обамы.

Н-1В выдается высококвалифицированным работникам. Крупнейшим работодателем для владельцев таких виз выступает отрасль высоких технологий. В декабре Министерство внутренней безопасности США заявило о планах отменить это правило.

В объявлении представители министерства не объяснили своих мотивов, отметив только, что решение было принято с учетом распоряжения президента о программе "Покупай американское, нанимай американцев", подписанное Трампом в апреле.

Эти изменения не закрывают другие возможности для мужчин и женщин-обладателей виз Н-1В для получения права на работу, но такой шаг ограничит возможности высокообразованных иммигрантов находиться в США, ведь их муж или жена не смогут легко найти себе работу.

Кроме этого правила, в Министерстве внутренней безопасности США планируют пересмотреть виды деятельности, которые подпадают под программу, чтобы "больше сосредоточиться на том, чтобы получить лучших и самых талантливых иностранцев".

По данным CNN, ранее министр юстиции США Джефф Сешнс критиковал правило, которое позволяло работать мужу, или жене работающего иммигранта, заявляя, что правило Н-4 "вредит американским работникам".

Программа Н-1В особенно популярна для технических специальностей. Многие инженеры стремятся получить одну из таких виз, которых выдается 85 000 каждый год.

Как сообщала "Страна", срок действия антимигрантского указа Трампа закончился. По сообщениям американских СМИ, в настоящее время в министерстве национальной безопасности США рекомендуют ввести "жесткие" и "индивидуальные" мероприятия, которые могут касаться восьми или девяти стран, которые не выполнили требований по усилению антитеррористических мер.

Напомним, что от обострения отношений Киева и Варшавы могут пострадать украинские заробитчане в Польше.