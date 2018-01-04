Пассажир, который пытался покинуть самолет Ryanair через аварийный выход и вылез на крыло авиалайнера, - оказался бездомным астматиком. Об этом сообщает The Telegraph.

Ромуальду Гракчику - 57 лет. Он рассказал полицейским, что решил залезть на крыло через аварийный выход из-за того, что был "слишком напряжен" после долгого ожидания.

Он боялся, что перенесет приступ астмы, если не выйдет из аэропорта как можно скорее после того, как он приземлился в аэропорту Малаги.

В аэропорту Guardia Civil Miguel Sanchez заявили, что мужчине теперь грозит штраф в размере 45 тысяч евро за его нарушение в сфере безопасности.

Но штраф вряд ли будет оплачен, так как выяснилось, что последнее место жительство мужчины – общежитие для бездомных.

Как сообщала "Страна", в Борисполе хотят снести два терминала, как устаревшие. В аэропорту "Борисполь" хотят снести терминалы B и F для расширения действующего терминала D в рамках хабовой модель развития аэропорта.

Отметим, что в Украину могут зайти еще два лоукостера.