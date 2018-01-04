Астматику, который вылез на крыло лайнера через аварийный выход, грозит неподъемный штраф
Пассажир, который пытался покинуть самолет Ryanair через аварийный выход и вылез на крыло авиалайнера, - оказался бездомным астматиком. Об этом сообщает The Telegraph.
Ромуальду Гракчику - 57 лет. Он рассказал полицейским, что решил залезть на крыло через аварийный выход из-за того, что был "слишком напряжен" после долгого ожидания.
Он боялся, что перенесет приступ астмы, если не выйдет из аэропорта как можно скорее после того, как он приземлился в аэропорту Малаги.
В аэропорту Guardia Civil Miguel Sanchez заявили, что мужчине теперь грозит штраф в размере 45 тысяч евро за его нарушение в сфере безопасности.
Но штраф вряд ли будет оплачен, так как выяснилось, что последнее место жительство мужчины – общежитие для бездомных.
Как сообщала "Страна", в Борисполе хотят снести два терминала, как устаревшие. В аэропорту "Борисполь" хотят снести терминалы B и F для расширения действующего терминала D в рамках хабовой модель развития аэропорта.
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