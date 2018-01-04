В течение 2017 года с лица Земли исчезло несколько видов диких животных. Об этом сообщил ученый и эколог из Обернского университета (США) Дэвид Стэн.

Он выделил три основных виды животных, которые навсегда исчезли в 2017 году.

Три вида ящериц

Жители острова Рождества. Среди них: геккон Листера (Lepidodactylus listeri), синехвостый и лесной сцинк с острова Рождества.

Фото: twitter.com/AlongsideWild

геккон Листера синехвостый, фото: wikipedia.org

Летучие мыши

На острове Рождества также теперь нет летучих мышей вида Pipistrellus murrayi.

Фото: twitter.com/AlongsideWild

пропавший на острове Рождества вид летучей мыши, фото wikipedia.org

Кот-рыболов

Жил в Юго-Восточной Азии. Сейчас их уже не осталось на острове Ява в Индонезии, то есть первоначальном месте проживания. Стэн все равно считает, что где-то они точно остались, но пока включает их в свой список 2017 года.

Фото: кот-рыболов охотно и часто плавает и ныряет в поисках добычи, фото: wikipedia.org

Ученый уточнил, что перечислить какие-то конкретные исчезнувшие виды довольно непросто, так как некоторые до сих пор продолжают жить в неволе, другие - исчезают в течение десятилетий, а есть и такие животные, которые вымирают в одних регионах, но цепляются за жизнь в других.

Сам Дэвид Стен уже много лет изучает проблему исчезновения видов на планете Земля. Своими исследованиями он надеется привлечь внимание человечества к сохранению жизни и первозданной природы.

Фото: twitter.com/AlongsideWild

Как сообщала "Страна", на дорогах Украины появятся специальные коридоры для диких животных. Предполагается, что экодук разместят в ареоле проживания вымирающих животных - рыси и бурого медведя, которых осталось в Украине не более, чем 200 особей. Отметим, что ученые нашли подводный город осьминогов у берегов Австралии.

Напомним, что по данным экологов - в Азовском море исчезает рыба.