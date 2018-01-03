На автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Граково Чугуевского района Харьковской области произошло смертельное ДТП. Один человек погиб на месте, еще пять пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Правоохранители предварительно установили, что 45-летняя водитель автомобиля "Шевроле Авео" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, в результате чего допустила столкновение с автомобилем "Шкода Октавиа".

В результате ДТП 83-летний пассажир "Шевроле Авео" погиб на месте. Пострадали оба водителя транспортных средств и 3 пассажира "Шкода Октавиа" в возрасте от 22 до 50 лет.

Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья всех госпитализированных удовлетворительное.

По данному факту следствием открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Как сообщала "Страна", полиция сообщила первые подробности ДТП с участием пьяного судьи из Белой Церкви. Водитель Renault Duster - госпитализирован с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на перелом шейного позвонка, а 48-летний киевлянин - водитель Ford Mustang - доставлен с закрытой черепно-мозговой травмой.

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