Коломакский райсуд Харьковской области вынес приговор 36-летнего неоднократно судимого за корыстные преступления жителя области, обвиняемому в выманивании денег и драгоценностей по схеме "Ваш сын в полиции".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчина признан виновным в мошенничестве (ч.2 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.190 УК Украины).

"Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы",- говорится в сообщении.

Прокуратура доказала в суде 5 эпизодов преступлений. Самой старшей из пострадавших от действий обвиняемого - 81 год. В общей сложности мужчина выманил у своих жертв почти 18тыс.грн., $3,4тыс., золотые серьги и кольцо.

Как сообщала "Страна", ранее в Харькове осудили псевдокассира, который взял у клиента полмиллиона гривен и сбежал.

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