В США разрешили использовать препарат, который может помочь людям с редкой формой слепоты. Он может стать одним из самых дорогих лекарств в мире из-за цены в $850 000 уже со скидкой.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, Luxturna вводится непосредственно в глаз, чтобы устранить основную причину нарушения зрения, заменив дефектный ген в сетчатке. Это первая генная терапия, которая будет одобрена для использования в США, и в прошлом месяце ей было дано одобрение Федеральной администрации по лекарственным средствам.

Однако цена лечения была раскрыта только сейчас. Компания-разработчик Spark Therapeutics ранее заявляла, что лекарство стоило $1 млн. Но фирма заявила, что она уменьшила сумму до в $850 000, или $425 000 за один глаз.

Как сообщала "Страна", на мировом рынке появился новый антибиотик для лечения острых бактериальных инфекций кожи и кожных структур. Препарат предназначен для терапии инфекций, вызванных различными бактериями, в том числе метициллин-резистентным стафилококком (MRSA).

Напомним, что в Минздраве расширили список льготных лекарств таблетками против гипертонии и диабета.