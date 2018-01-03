Бездомный человек, которого называли героем после теракта в "Манчестер Арене", признался в краже кошелька и мобильного телефона у жертв нападения. Об этом сообщает The Telegraph.

Кадры камеры наблюдения, которые показали в суде, продемонстрировали как бездомный Крис Паркер блуждает между убитыми и умирающими жертвами, которые истекают кровью на полу. Он неоднократно возвращается к Полине Хилли, возле которой умирала ее внучка, прежде чем наклониться над ее телом и взять ее сумочку, чтобы украсть кошелек.

33-летний бездомный признал себя виновным по двум пунктам кражи и по одному мошенничеству. Он украл кошелек, iPhone 6 и использовал украденную карту в McDonalds. Также оказалось, что он фотографировал жертв.

Ранее 33-летнего Криса Паркера считали героем, поскольку сообщалось, что он, рискуя собственной жизнью, в числе первых прибыл на место взрыва на "Манчестер-арене" и принялся выносить пострадавших и оказывать им помощь вместе со своим другом Стивом Джонсом.

Как сообщала "Страна", отец подозреваемого во взрыве на стадионе Манчестер Арена заявил, что его сын невиновен