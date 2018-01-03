Лондонские пожарные обвинили BBC в сексизме после того, как на шоу для детей пожарного назвали "fireman" ("пожарный" мужского рода), а не "firefighter"("борец с огнем", не имеющий ярко выраженной половой окраски).

Об этом сообщает The Telegraph.

Речь о программе, в которой одна из анимированных зверушек собралась нарядиться, как "fireman", то есть пожарный.

"Разве это не грустно, когда одна из наших самых опытных пожарных, женщина, которая сражалась с огнем на Кингс Кросс 30 лет, смотрит ТВ и не может объяснить внуку почему белка в Hey Duggee эпизода Drerssing Up Badge упоминается, как "пожарный", - говорится в сообщении.

Представители пожарных заявили, что слово "fireman" очень устарело и сейчас не должно использоваться, потому что женщины у них работают с 1982 года.

Как сообщала "Страна", просившая "вынести козла" Ирина Луценко предлагает запретить сексизм в Раде.

Отметим, что в рекламе дешевых авто из Европы увидели сексизм и унижение женщин.