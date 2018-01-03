В Венеции сегодня, 3 января, во Дворце Дожей прямо с выставки воры вынесли изысканные украшения из коллекции сокровищ индийских махараджей.

Об этом сообщает The Telegraph.

Ювелирные изделия, которые включают браслеты и ожерелья, были нагло украдены в последний день выставки, которая открылась в сентябре. Украшения были взяли прямо с витрины одним, или, возможно, двумя мужчинами, которые были замечены на камерах видеонаблюдения, но сумели убежать.

Фото: telegraph.co.uk

Объявленная стоимость украденных предметов на таможенных формах составляла всего около 30 000 евро, но на самом деле они, вероятно, стоили миллионы, сообщили источники в полиции итальянским СМИ.

Под названием "Сокровища Моголов и Магарадж" выставка показала почти 300 предметов, охватывающих пять веков индийского мастерства.

Фото: telegraph.co.uk

Коллекция принадлежит члену правящей семьи Аль-Тани Катара, и, когда она не демонстрируется на выставках по всему миру, находится под замком в Лондоне.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции из музея украли корону с 1800 драгоценными камнями.

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