В Польше подавляющее большинство официальных разрешений на работу для людей не из стран ЕС получают украинцы.

Об этом во время пресс-конференции в среду заявила министр социальной политики Польши Элжбета Рафальская, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Если речь идет о гражданах Украины, то выдаем им 85% разрешений на работу и регистрируем 95% заявлений", - заявила Рафальская.

По ее словам, кроме украинцев в Польше больше всего официально трудоустроено граждан Беларуси, Молдовы, Индии, Непала, Турции, Армении, Китая и Вьетнама.

На конец 2017 года во всех воеводствах Польши выдано около 250 000 разрешений на работу для иностранцев не из Евросоюза.

Рафальская сообщила, что доля иностранцев в польском рынке труда составляет от 2,5% до 5%. Чаще всего они работают в сельском хозяйстве, строительстве, на промышленном производстве, транспорте, в торговле, гастрономии и домашних хозяйствах.

С 1 января 2018 в Польше введены новые правила сезонного трудоустройства иностранцев. В частности, работодатели обязаны информировать соответствующие государственные органы обо всех изменениях при трудоустройстве граждан Украины, Белоруссии, Армении, Грузии, Молдовы и России, которые пользуются упрощенной процедурой доступа к польскому рынку труда.

Изменениями предусмотрено также, что наряду с разрешениями на работу, которые выдаются воеводами на три года, вводятся разрешения на сезонную работу, которые будут выдаваться на девять месяцев в течение календарного года.

Новое законодательство также предусматривает создание реестра труда иностранцев, в котором будет информация о классических разрешениях на работу, разрешениях на сезонную работу, заявлениях о намерениях трудоустройства иностранцев, а также информация местных органов власти по кадровым проблемам на локальном рынке труда.

Вводится также плата в размере 30 злотых (около 240 грн) за регистрацию заявления работодателя о необходимости трудоустройства иностранцев.

"Страна" выяснила, как украинские заробитчане становятся рабами в Польше.

Отметим, что консул Украины в Польше сообщила, сколько украинцев попросили убежища.