Завтра, 4 января, министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Германии Зигмар Габриэль посетят Донбасс.

Об этом на брифинге сообщил Климкин, передает УНН.

"Завтра мы с Зигмаром посетим Донбасс. Я надеюсь, что у Зигмара будет очень хороший шанс все увидеть и услышать", - сообщил Климкин.

Так, Климкин отметил, что подробно проинформировал главу МИД Германии о положении на Донбассе.

"Я очень подробно рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная, режим прекращения огня, по факту, не соблюдается. Только за последние несколько дней было совершено более 60 обстрелов, 3 украинских бойцов погибли, 15 ранены", - отметил Климкин.

Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД Германии заявил, что конфликт на Донбассе касается всей Европы.

Также Климкин пожаловался главе МИД Германии, что ОБСЕ не контролирует ситуацию на Донбассе.

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