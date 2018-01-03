Климкин и Габриэль решили ехать на Донбасс 4 января
Завтра, 4 января, министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Германии Зигмар Габриэль посетят Донбасс.
Об этом на брифинге сообщил Климкин, передает УНН.
"Завтра мы с Зигмаром посетим Донбасс. Я надеюсь, что у Зигмара будет очень хороший шанс все увидеть и услышать", - сообщил Климкин.
Так, Климкин отметил, что подробно проинформировал главу МИД Германии о положении на Донбассе.
"Я очень подробно рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная, режим прекращения огня, по факту, не соблюдается. Только за последние несколько дней было совершено более 60 обстрелов, 3 украинских бойцов погибли, 15 ранены", - отметил Климкин.
Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД Германии заявил, что конфликт на Донбассе касается всей Европы.
Также Климкин пожаловался главе МИД Германии, что ОБСЕ не контролирует ситуацию на Донбассе.