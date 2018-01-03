Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло около 19:10 на Гостомельський трассе, примерно в 2 км от Киева вечером 3 января. Об этом сообщает Киев Оперативный.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai ехала со стороны города Ирпень в сторону Киева. Непонятно как, но вдруг, Hyundai вылетает на встречную полосу, где в этот момент движется Fiat. От столкновения Hyundai переворачивается и улетает в кювет. Хотя скорая приехала довольно быстро, женщину-водителя Hyundai, 32 лет, спасти не удалось. На месте работает следственно-оперативная группа и патрули полиции. Движение транспорта в сторону Ирпеня затруднено", - говорится в сообщении .





Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве водитель Daewoo сбил ребенка на тротуаре, уходя от столкновения.

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