Крайне важно убедить российское правительство вернуть своих офицеров в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) на Донбассе.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает УНН.

"Очень важно убедить российское правительство, чтобы Россия вновь принимала участие в СЦКК. Мы хотим, чтобы отзыв офицеров был прекращен, и Россия продолжила работу в этой миссии", - заявил Габриэль.

Кроме того, он отметил, что замена российских офицеров в СЦКК другими не будет преимуществом.

"Заменить российских офицеров в этой миссии не принесет преимущества, поскольку целью СЦКК является прямая связь между Украиной и Россией. А значит, и наша цель также заключается в этом", - отметил Габриэль, отвечая на вопрос, рассматривает ли Германия возможность ввести своих офицеров в СЦКК.

Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД Германии скептически оценил поставки американского оружия на Донбасс.

Также в Германии поддерживают идею ввода миротворцев на Донбасс.