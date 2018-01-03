При затягивании конфликта на Донбассе будет создаваться впечатление, что он касается только Украины, тогда как на самом деле конфликт касается всей Европы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль после встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает УНН.

"Чем дальше будет продолжаться этот конфликт, чем меньше будет прогресса, тем больше будет отношение, что это конфликт, касающийся только Украины. Хотя на самом деле он касается всей Европы", - заявил Габриэль.

Ранее "Страна" сообщала, что Климкин пожаловался главе МИД Германии, что ОБСЕ не контролирует ситуацию на Донбассе.

Также мы писали о том, что глава МИД Германии скептически оценил поставки американского оружия на Донбасс.