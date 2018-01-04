Президент США Дональд Трамп объявил об учреждении "премии" за самые нечестные и поддельные - фейковые новости.

"Номинантов" премии для ряда изданий в нескольких категориях должны объявить в 17:00 по восточному времени США в понедельник (около 00:00 вторника по Киеву).

Видео: facebook.com/DonaldTrump

Как сообщала "Страна", президент США назвал слухи об отставке Тиллерсона фейковыми новостями.

"СМИ, спекулирующие, что я уволил Рекса Тиллерсона или что он скоро уйдет - фейковые новости! Он не уходит, и хотя мы не согласны друг с другом по некоторым вопросам (я принимаю окончательное решение), мы хорошо работаем вместе, и Америка снова очень уважаема!", - написал Трамп в пятницу в Instagram.

Отметим, что Трамп придумал новый антислоган для телеканала CNN.