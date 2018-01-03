Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию в т.н. "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве.

"Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только по обстрелам, но и по тому, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории", - отметил Климкин.

Он подчеркнул, что признаком продолжения данной тактики является и выход РФ из состава Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД Германии скептически оценил поставки американского оружия на Донбасс.

Также Климкин рассказал министру иностранных дел Германии о последних потерях украинской армии.