Польша приняла у себя 1,5 миллиона украинцев. Из них - несколько десятков тысяч людей прибыли из Донбасса.

Об этом заявил председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

Об этом сообщил корреспондент Укринформа.

"Я подчеркнул на Европейском Совете и сегодня еще раз об этом скажу: страны Центральной Европы делают много для миграции, для ослабления напряженности на восточном фланге ЕС, ведь идет война России с Украиной, у нас (в Польше - Прим.Ред.) очень много мигрантов и беженцев из Чечни, и мы очевидным образом снижаем напряжение в миграционной сфере", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что позиция Польши и Венгрии уже несколько лет не меняется: суверенные страны должны самостоятельно решать, кого к себе принимать, а кого нет.

“Мы приняли 1,5 млн украинцев, при этом значительная часть из них это люди, которые бежали из территорий, где идут боевые действия - с Донбасса. Оцениваем, что по крайней мере несколько десятков тысяч - это люди, которые сбежали с этих территорий”, - подчеркнул Моравецкий, добавив, что Польша прилагает значительные усилия для ослабления миграционного давления на востоке Европы.

Глава польского правительства отметил, что на Западе Европы мышление стран смещается в сторону позиции, которую представляют Польша и Венгрия: необходимо оказывать помощь в местах конфликтов, а не принимать беженцев в Европе.

В начале декабря Еврокомиссия сообщила, что подает жалобу в суд ЕС на Польшу, Чехию и Венгрию за отказ принимать беженцев. На это официальная Варшава ответила, что она и впредь не согласится принимать беженцев и готова отстаивать свою позицию в суде.

Как сообщалось, либеральное польское правительство Эвы Копач в сентябре 2015 года обязалось принять около 7 тысяч мигрантов с юга. После победы на выборах в ноябре того же года правоконсервативной партии PiS новое правительство Беаты Шидло отказалось выполнять решение предшественников из соображений безопасности.

"Страна" выясняла, как украинцы становятся рабами в Польше.

Как сообщала "Страна", власти Польши строят тысячекилометровую стену на границе с Украиной. Его установят вдоль скоростных автодорог в непосредственной близости к границе, чтобы сдержать вероятность распространения африканской чумы свиней от диких кабанов.