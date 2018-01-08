Представителям сильного пола действительно больше нравятся блондинки, чем брюнетки. Таковы данные масштабного исследования, проведенного специалистами Аугсбургского университета в американском штате Миннесота.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи показывали 110 мужчинам фотографии повернутых к объективу спиной женщин со светлыми, черными волосами и шатенок. Как выяснилось, блондинок большинство представителей сильного пола посчитали более привлекательными и молодыми.

Ученые объясняют это тем, что с возрастом волосы обычно темнеют, и более светлые выглядят более молодыми. В то же время, большинство мужчин признались, что для брака и создания семьи скорее бы выбрали женщину с темными волосами и шатенок, так как блондинки, по их мнению, более легкомысленны.

Ранее "Страна" сообщала, что Михаил Саакашвили заявил: "Никакой секс не сравнить с революционным успехом".

Также исследователи выяснили, какое мужское тело нравится женщинам.