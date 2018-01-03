В сирийском порту Тартус на арестованном судне "застряли" 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.

Об этом передает УНИАН со ссылкой на руководителя проектов одесской благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" Андрея Шевченко.

По словам Шевченко, накануне в организацию обратились родственники моряков. В частности, речь об одессите, пятерых жителях Херсона, троих жителях Николаева и киевлянине.

Как сообщается, наши сограждане 4 месяца назад при посредничестве предприятия "Альянс навигейшн" заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан - на борт судна.

Однако выяснилось, что судно находится в Сирии, которая с 2011 года находилась в состоянии войны. Капитан в порту Тартус взял у украинцев паспорта и другие документы, которые отказался возвращать, чтобы "они сидели на борту и не болтались, где ни попадя".

Также выяснилось, что предыдущий экипаж почти 2 года не получал зарплату, а само судно Starshina Derov N.G (бывший Волго-Балт 163, 1972 года постройки) в ужасном техническом состоянии.

Ему запрещено заходить в порты Парижского меморандума (Paris MoU). Кроме того, и судно, и судовладелец под угрозой санкций за неоднократные судозаходы в аннексированный Крым, а Starshina Derov N.G арестовано за долги судовладельца/оператора по иску третьего лица.

Шевченко акцентировал, что обо всем этом представители крюинговой компании "Альянс навигейшн" нанимаемому экипажу не сообщили.

Когда моряки прибыли в Сирию, работодатель фактически сразу высказал свою несостоятельность - снабжение обеспечивалось минимальное, зарплату не выплачивали.

Общий долг по заработной плате перед указанным экипажем превысил $50 тыс. На борту судна груза нет, и все это время оно ни разу не покидало пределы сирийского порта.

Как отметил Шевченко, по вмешательству дипломатических служб Украины удалось добиться того, чтобы на борт хоть в минимальном объеме поставлялась вода и провизия. Для этого представитель судовладельца, с которым держат связь моряки, перечисляет небольшую сумму местному агенту. Судовладелец через своего представителя сообщил экипажу, что надеяться на получение заработной платы не стоит, а в "Альянс навигейшн" от проблемы самоустранились.

Морская администрация Танзании на все запросы моряков не отвечает.

При этом, как пояснил Шевченко, украинцы не могут вернуться на родину, так как капитан порта не дает разрешение покинуть борт судна, так как без управления оно создает прямую угрозу судоходству и экологии.

Документы морякам до сих пор не вернули. "Ждем реакцию на действия посредника при трудоустройстве со стороны Министерства социальной политики и правоохранительных органов Украины", - отметили в "Ассоль".

В организации также подчеркнули, что компания "Альянс навигейшн" ранее отправила трех моряков на судно "Мунзур", которое 7 декабря 2015 года было задержано. В трюме полицейские обнаружили более 10 тонн гашиша. Судно тогда под конвоем доставили в Палермо (Сицилия). Экипаж (10 граждан Украины и один — Грузии) арестовали, поместили в тюрьму. Освобождены люди были только спустя год после судебных разбирательств.

Как сообщала "Страна", осужденный в Индии за контрабанду оружия украинский моряк вернется домой в субботу. Полиция штата Индии Тамил-Наду (Tamil Nadu) арестовала 35 членов команды судна по борьбе с морскими пиратами Seaman Guard Ohio, принадлежащего американской фирме Advanfort.

Напомним, что по данным СМИ, в иностранных тюрьмах содержатся более двухсот украинских моряков.